Riprendono i lavori di restauro del nuraghe sotto il cavalcavia di Olbia

Entro la fine del 2024 la fine dei lavori al nuraghe Belveghile di Olbia.

Il Nuraghe Belveghile, Olbia, si prepara a un nuovo capitolo grazie alla ripresa dei lavori di restauro del Ministero della Cultura. L’intervento prevede la creazione di strutture di accoglienza, la sistemazione di un parcheggio dedicato e altre migliorie, con l’obiettivo di restituire dignità a un monumento che racchiude secoli di storia.

Il cavalvacia aveva messo a rischio il nuraghe, salvato in extremis dalla distruzione grazie all’impegno della Soprintendenza di Sassari e della comunità locale. Tuttavia, la sua posizione lo aveva protetto e contribuito a preservarlo.

Il primo lotto dei lavori è ormai vicino al completamento. La seconda fase vedrà l’installazione di rivestimenti in acciaio cor-ten sul cavalcavia, per armonizzare l’infrastruttura contemporanea con il monumento storico e rendere più visibile e accogliente l’ingresso all’area archeologica.

Grazie a questo progetto, è stato inoltre realizzato un accesso sicuro al sito e alla zona verde circostante. La valorizzazione del Nuraghe Belveghile rappresenta un’occasione per raccontare un territorio in forte crescita urbana, che non può però prescindere dalle sue radici millenarie.

