Grandi successi per il Centro danza academy body control di Olbia

La Centro danza academy body control di Olbia e tre settimane di successi

Tre settimane di successi in Sardegna e in Europa per le giovani atlete del Centro danza academy body control di Olbia. “Dal 30 marzo al 20 aprile u.s., in circa tre settimane, la scuola di danza Olbiese diretta dall’insegnante e coreografa Marcella Carta, tra le più costanti nel frequentare prestigiose competizioni e calcare importanti palcoscenici nazionali ed internazionali, ha partecipato a tre differenti concorsi di danza”.

Amsterdam, La Maddalena e Barcellona

“Il primo ad Amsterdam, dove nella capitale dei Paesi Bassi, nel concorso Amsterdans International Competition, in una due giorni impegnativa, si sono date battaglia oltre ottanta coreografie presentate da scuole provenienti, dall’Olanda, dalla Germania dal Belgio, dalla Francia, dall’Italia e dagli Stati Uniti, in quest’occasione la compagine Olbiese ha sfiorato il podio classificandosi in un onorevolissimo quarto posto ad un soffio dalla terza classificata”.

“Il tredici Aprile in un meraviglioso concorso nazionale, organizzato a La Maddalena la scuola olbiese si è ampiamente rifatta del podio mancato ad Amsterdam, infatti le ballerine del Centro Danza Body Control hanno sbaragliato le avversarie e si sono classificate al primo posto assoluto con il punteggio più alto, vincendo per il terzo anno consecutivo, anche la terza edizione del Trofeo La Maddalena in Danza, avendo indiscutibilmente piazzato le cinque coreografie presentate nello stile modern – contemporary sul podio, tre delle quali al primo posto e due al secondo posto, da sottolineare inoltre in questa occasione il prestigioso riconoscimento che la giuria ha tributato a Francesca Marredda che è stata nominata miglior performer del concorso”.

“La ciliegina sulla torta per la scuola e la sua direttrice e coreografa Marcella Carta infine è arrivata durante la Settimana Santa in Catalunya, nel concorso Barcelona Dance Award, che si è tenuto durante le vacanze di Pasqua e ha visto oltre novecento ballerini provenienti dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra, dal Belgio, dal Messico, dal Portogallo, dall’Austria, dall’Ungheria, dalla Polonia, dalla Svezia, dall’Italia e da Gibilterra, le ragazze olbiesi si sono classificate al primo posto nella categoria contemporaneo vincendo così anche il trofeo Costa Brava. Un successo meritato da chi negli anni continua a rimanere come si suol dire sul pezzo”.

Marcella Carta

“Marcella Carta orgogliosa delle sue allieve ha tenuto ad sottolineare che queste vittorie, che si vanno ad aggiungere alle innumerevoli precedenti, sono il risultato di un lavoro scrupoloso, costante fatto di impegno e dedizione profusi nel tempo, elementi fondamentali per la crescita dei nostri giovani, per questo è doveroso ringraziare oltremodo i genitori che, comprendendo questo percorso di crescita caratteriale, comportamentale e psicofisica, dove le ragazze apprendono il valore della disciplina del rispetto per se stesse e per il gruppo, si impegnano a supportare in tutti i modi le loro figlie”.

