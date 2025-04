Arzachena ospita Dance Smeralda, grande evento di danza

L’evento Dance Smeralda ad Arzachena.

Sarà Arzachena, dal 1° al 4 maggio 2025, a fare da cornice a Dance Smeralda, un evento che per la prima volta porta in Sardegna l’energia e l’eccellenza della danza internazionale. La manifestazione, organizzata da B Fit Arzachena Dance Academy con il patrocinio del Comune e il sostegno della delegata allo Sport e Spettacolo Nicoletta Orecchioni, nasce in collaborazione con Danceinrome, una delle convention più note del panorama europeo.

Dance Smeralda si presenta come un’opportunità unica per giovani talenti della danza, che avranno modo di confrontarsi e formarsi sotto la guida di coreografi di fama internazionale. Tra i professionisti coinvolti figurano nomi come John Leggio, Elisabetta Minutoli, Margaux Decker, Sara Tisselli, Giancarlo Solinas, Maria Luisa Cavallo, Giovanna Stancampiano, Ilaria Palmieri, Francesco Bruno, Gaia Landoni, Selvaggia Ermacora, Alessandro Pitzalis, Gabriela Masia e Luana Manni, che guideranno le lezioni e i laboratori previsti durante la convention.

Il progetto non si limita alla sola pratica artistica, ma apre le porte anche a importanti opportunità di crescita professionale. I partecipanti avranno la possibilità di concorrere per borse di studio internazionali destinate a percorsi formativi nelle capitali della danza, tra cui New York, Londra, Bruxelles e Los Angeles. Non mancheranno inoltre i vantaggi riconosciuti a livello scolastico: l’evento sarà infatti valido per l’ottenimento di crediti formativi.

Oltre all’aspetto tecnico e formativo, Dance Smeralda sarà anche un punto d’incontro tra danzatori, scuole e direttori artistici, offrendo un ambiente fertile per creare connessioni e avviare collaborazioni a livello nazionale e internazionale. I genitori che accompagneranno i propri figli potranno usufruire di pacchetti promozionali dedicati, pensati per rendere l’esperienza accessibile e coinvolgente anche per le famiglie.

L’iniziativa potrà essere seguita anche in diretta streaming, permettendo così a un pubblico ancora più ampio di partecipare, anche a distanza, a questo evento destinato a lasciare il segno nel panorama artistico isolano. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero 366/8003201.

