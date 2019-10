II ristorante On Top aperto a Porto Rotondo.

Un grande successo quello ottenuto a Porto Rotondo dal progetto On Top, l’innovativo concept di temporary restaurant in location esclusive, ideato dall’agenzia New Blend e inaugurato a Milano nel 2018. Un nuovo tipo di ristorazione per tutti gli amanti della buona cucina, gli appassionati di nuove esperienze alla ricerca di eventi unici, ma accessibili.

“Un progetto ampio che si è sviluppato lungo tutta l’estate, la cui mission era sì quella di proporre una cucina di alta qualità, ma anche e soprattutto quella di favorire e amplificare la potenza turistica e il fascino di Porto Rotondo e che per questo ha convinto e conquistato la Sardegna”, ha affermato Mauro Dorigo, amministratore di New Blend.

Il progetto è partito con Porto Rotondo On Top, il temporary restaurant e lounge bar allestito nello storico Yatch Club, che ha visto l’alternarsi ogni settimana di chef della rinomata associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe, la più importante associazione europea che riunisce i migliori e i più giovani rappresentanti dell’alta gastronomia. Un network di cuochi e ristoratori professionisti che combinano talento e passione per la cucina di alta qualità con l’uso di materie prima d’eccellenza.

Una proposta culinaria variegata e di altissima qualità, in una location d’eccezione, per la prima volta aperta al pubblico. Gli chef protagonisti di questa prima edizione sono stati: Leonardo Vescera – Il Capriccio di Vieste, Paolo Trippini – Ristorante Trippini di Civitella del Lago, Stefano Di Gennaro – Quintessenza di Trani, Daniel Canzian – Ristorante Daniel di Milano, Federico Beretta – Ristorante Feel di Como, Davide Maci – The Market Place di Como, Alberto Tonizzo – Al Ferarùt di Rivignao Teor, Davide Puleio – Ristorante L’Alchimia di Milano, Francesco Sposito – Taverna Estia di Brusciano, Renato Rizzardi – La Locanda di Piero di Montecchio Precalcino, Alberto Basso – Ristorante 3Quarti di Val Liona e il presidente dell’associazione JRE Luca Marchini de L’Erba del Re di Modena.

(Visited 46 times, 46 visits today)