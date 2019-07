I lavori per lo svincolo.

Per consentire la prosecuzione dei lavori di “adeguamento dello svincolo di accesso ad Olbia” il tratto di via Roma compreso tra la rotatoria del Globo e l’incrocio con via Macerata sarà chiuso fino al 19 luglio.

Un altro piccolo tratto sempre di via Roma sarà reso provvisoriamente a doppio senso.

Nel disegno sono indicate le due zone interessate dal provvedimento e, in verde, il percorso alternativo (via Mestre e via Macerata).La rotatoria inaugurata venerdì scorso è indicata in azzurro (sono escluse le zone “cantiere 1” e “cantiere 2” dove i lavori sono ancora in corso).

