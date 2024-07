Via il muro dal cantiere Moro, a Olbia avanza la ciclabile

Il Comune di Olbia procede con i lavori della pista ciclabile attraverso l’ex area del cantiere Moro: il muro è stato demolito. Il lotto 2 del progetto “Iti Olbia Sub-azione 1.2 – Lavori di realizzazione percorso ciclopedonale dal Ponte di Ferro all’Aeroporto” è finalmente in corso di attuazione. Qualche giorno fa il muro che interrompeva la pista ciclabile che si snoda dal Ponte di Ferro attraverso il Parco Marco Cervo, è stato demolito. Nell’area del cantiere Moro si procede con i lavori di sbancamento della superficie pavimentata per realizzare il tratto mancante della pista. Un percorso di circa 102 metri lineari. Questo potrà congiungersi, passando per il Parco Sacra Famiglia, all’area Mogadiscio in corso di riqualificazione. Il progetto avviato dal Comune di Olbia è concepito per trasformare l’area (e l’intero quartiere) in un polo di attrattiva turistica e commerciale. Si prevedono spazi verdi, opportunità di svago e accessibilità migliorata grazie alla pista ciclabile che porterà fino al Terminal T1 dell’Aeroporto Costa Smeralda.

Il “tappo” del cantiere nautico

Purtroppo il cantiere nautico interrompeva il percorso e a nulla sono valse le proposte dei f.lli Moro per integrare la nuova infrastruttura nel cantiere. Con soluzioni che avrebbero potuto salvaguardare una parte della cultura locale, dato che i fratelli Moro sono “mastri d’ascia”, costruttori di barche, da generazioni. La nostalgia di Michele, classe 1942, è palpabile. La sua comprensione della necessità di evolvere e adattarsi ai tempi che cambiano si mescola con il rammarico per la fine di un’era. Il cantiere operava in forza di una concessione demaniale marittima, che sarebbe scaduta il 31 dicembre 2024. Per poter procedere con i lavori di riqualificazione dell’area, l’Autorità Portuale ha revocato tale concessione, in data 12/12/2023, per motivi di pubblico interesse.

Si apre ora una nuova pagina per Olbia con l’avanzamento del progetto di riqualificazione che promette di rivitalizzare non solo l’area interessata ma anche il quartiere circostante. La creazione di un percorso ciclopedonale dal Ponte di Ferro all’Aeroporto rappresenta un passo importante verso la sostenibilità e l’accessibilità della città, favorendo tanto il turismo quanto i residenti. Il percorso non solo faciliterà gli spostamenti, ma connetterà punti strategici, come l’Aeroporto Costa Smeralda, promuovendo l’integrazione fra diverse modalità di trasporto. La demolizione del muro che fino a poco fa bloccava la pista ciclabile si configura quindi come un simbolo di cambiamento e apertura verso nuove opportunità.

