Ciclone Cleopatra a Olbia, un documentario per non dimenticare

A Olbia il documentario “18.11.13, La memoria dell’Acqua” sul Ciclone Cleopatra

Un documentario a Olbia per non dimenticare la devastazione del Ciclone Cleopatra che si è abbattuta undici anni fa. “Il 18 novembre 2013 la Sardegna è stata sconvolta dagli effetti del ciclone Cleopatra e la città di Olbia ha pagato il prezzo più alto con 9 vittime. Almeno tre quartieri devastati dal fango e migliaia di persone traumatizzate. A undici anni da quel terribile evento, vogliamo ricordare quanto avvenuto con la proiezione del documentario “18.11.13, La memoria dell’Acqua”. Un documentario in cui si dà voce a chi l’alluvione l’ha vissuta e subita in prima persona: da chi si è ritrovato bloccato in casa con le strade invase dall’acqua fino all’unica sopravvissuta nel crollo di Monte Pinu”.

L’appuntamento è per mercoledì 20 novembre alle 18.30 al Suentulab di via Basilicata 24 a Olbia. “Questa è la prima proiezione pubblica del documentario realizzato dal regista Dario Bertini e dalla giornalista Angela Galiberti e si svolgerà presso la sala proiezioni di Suentulab a Olbia. L’obiettivo è quello di non dimenticare, di rendere la memoria un esercizio attivo che va oltre le cerimonie e che si sedimenta nei cuori e nelle anime”.

