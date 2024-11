Olbia ricorda le vittime del ciclone Cleopatra, cerimonia davanti al monumento

Il 18 novembre morirono 9 persone a Olbia a causa dell’alluvione causata dal ciclone Cleopatra.

Anche quest’anno si terrà una cerimonia per ricordare le vittime dell’alluvione causata dal ciclone Cleopatra del 2013 a Olbia. Un ricordo che diventa ancora più doloroso dopo i fatti avvenuti a Valencia recentemente, dove sono morte più di 200 persone.

Lo scorso anno, nel decennale della tragedia, il Comune ha dedicato alle 9 vittime un monumento sul lungomare Escrivà. Il 18 novembre 2024, l’amministrazione ha deciso di organizzare un nuovo evento commemorativo. Il fulcro della celebrazione, che si terrà alle 16:30, sarà una funzione religiosa presso il monumento dedicato alle nove vittime, tra cui due bambini. Questa installazione, composta da nove monoliti di granito posizionati tra l’ansa del Porto Romano e Via Escrivà, rappresenta un simbolo di ricordo e un luogo di raccoglimento per l’intera comunità olbiese.

Vista la partecipazione prevista della comunità olbiese e delle autorità religiose e civili, l’Amministrazione ha predisposto un piano logistico in collaborazione con A.S.P.O. S.P.A. e il coinvolgimento di diversi settori comunali. In particolare, il Servizio di Protezione Civile e le associazioni di volontariato locali saranno in prima linea per garantire la sicurezza dell’evento. Inoltre, il personale della Polizia Locale e il Settore Ambiente lavoreranno a stretto contatto per assicurare che l’area interessata sia accessibile e pronta ad accogliere i partecipanti.

L’iniziativa si presenta come un momento solenne per tutta la comunità olbiese, per ricordare insieme le vittime e per ribadire la resilienza di una città segnata dalla tragedia ma unita nella volontà di mantenere viva la memoria.

