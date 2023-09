Il monumento alle vittime del Ciclone Cleopatra si farà: la donazione al Comune

L’opera ricorderà le 9 vittime del Ciclone Cleopatra sarà nel lungomare Escrivà.

Il 18 novembre 2013 è una data rimasta impressa negli olbiesi e la ferita è ancora aperta e sanguinante. A distanza di 10 anni dalla terribile tragedia che ha colpito la città di Olbia, finalmente le 9 vittime del Ciclone Cleopatra saranno ricordate come meritano.

Il Comune di Olbia ha ricevuto in donazione un monumento, rappresentato da 9 monoliti in granito. Ognuno di loro ricorderà ogni vittima del Ciclone Cleopatra. Sarà realizzato nel decimo anniversario della disgrazia che ha ferito la città in modo perenne. Il monumento, che comprenderà anche un prato verde, l’illuminazione e un impianto di irrigazione, sarà ubicato nelle aree demaniali comprese tra l’ansa del Porto Romano e la Via Escrivà.

L’amministrazione comunale ha già ottenuto, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il nulla osta all’occupazione delle aree. Il fine è di porre in essere tutte le necessarie indagini e attività correlate al posizionamento dell’opera monumentale in memoria delle vittime del Ciclone Cleopatra.

Il progetto, la direzione dei lavori e la direzione artistica dell’opera, sono stati donati a titolo gratuito dallo Studio A1 Engineering S.r.l. e dall’artista Nicola Filia. La famiglia Puliga Pes, proprietaria di una cava di granito, ha partecipato alla realizzazione di questo monumento in ricordo delle vittime del Ciclone Cleopatra, donando a titolo gratuito i monoliti di granito, necessari per la realizzazione dell’opera.

