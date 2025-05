Cimiteri di Olbia più sicuri con i defibrillatori di Altair

I defibrillatori nei cimiteri di Olbia.

I principali cimiteri di Olbia si arricchiscono di 4 defibrillatori grazie al progetto “cimiteri cardioprotetti” di Altair Funeral che ha donato questi importanti strumenti alle comunità in cui opera. In tutto sono interessati 32 cimiteri distribuiti in 12 regioni italiane. Nel territorio comunale di Olbia sono stati installati nei cimiteri di via Roma, Su Lizzu, Berchiddeddu e San Pantaleo.

“Si tratta di un ampliamento delle reti salva-vita già attive in numerose città italiane ed interessa tutti i cimiteri in cui il nostro gruppo opera in regime di concessione – afferma Michele Marinello, presidente di Altair Funeral -. La presenza di un defibrillatore può essere determinante nella gestione tempestiva di arresti cardiaci ed i cimiteri sono spesso ubicati in aree periferiche e frequentati da persone anziane”.

“Con la proclamazione di ‘cimitero gentile‘ avevamo annunciato una serie di iniziative concrete che confermassero la vicinanza alla nostra comunità – prosegue Caterina Sotgia, responsabile di Asco -. Il dono dei quattro defibrillatori aggiunge un importante elemento di sicurezza nelle nostre strutture”.

Nelle prossime settimane verrà organizzato un corso specifico per abilitare gli operatori di Asco all’utilizzo delle nuove apparecchiature e le adesioni volontarie sono state numerose.

“Ringraziamo Asco e Gruppo Altair per l’iniziativa – conclude il sindaco Settimo Nizzi -. L’ampliamento della nostra rete salva-vita ai principali cimiteri cittadini è certamente positivo e conferma l’attenzione della nostra amministrazione al benessere dei cittadini”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui