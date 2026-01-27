Olbia, invasione dei cinghiali vicino a una pizzeria – VIDEO

Paura a Olbia per un gruppo di cinghiali.

In via Fratelli Bandiera, ad Olbia, i residenti sono disperati per famiglie di cinghiali che girano indisturbate in zona. Un video, girato domenica scorsa, mostra gli animali scorrazzare in giro indisturbati al calare del sole tra le case e le auto. A riprendere la scena una donna, che mostra la presenza di due cinghiali che camminano in mezzo alla strada, vicino a una pizzeria.

La scena, ripresa da un telefonino, mostra come gli animali non hanno paura delle persone e questo aggiunge preoccupazione per i residenti che temono aggressioni. Quello dei cinghiali non è solo un problema delle periferie di Olbia, ma, purtroppo, è stato segnalato anche in altre città come Sassari, dove gli abitanti hanno denunciato più volte la presenza di cinghiali e mostrato i timori di essere aggrediti da loro.

