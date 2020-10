Le regole per le visite ai defunti a Olbia.

Il sindaco di Olbia settimo Nizzi aggiorna i cittadini rispetto alle celebrazioni in occasione della commemorazione dei defunti. “Il 2 novembre resta confermata la Santa Messa delle 11 al cimitero nuovo, dove gli ampi spazi consentono di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza. Non si effettuerà quella del pomeriggio al vecchio cimitero. Ogni parrocchia potrà svolgerla autonomamente. Per quanto riguarda la visita ai nostri cari estinti, esortiamo a rispettare tutte le prescrizioni, ovvero mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, igienizzarsi costantemente le mani ed indossare sempre in modo corretto la mascherina. Raccomandiamo inoltre di non baciare le lapidi e le foto dei nostri cari che ci hanno lasciati”.

Gli orari di apertura dei cimiteri di Su Luzzu e di via Roma sono:

dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 17.00;

domenica e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

domenica 1 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

