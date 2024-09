Un cittadino tunisino è stato fermato dalla polizia a Olbia e sarà rimpatriato

Aveva importunato due commesse a Olbia, qualcuno l’ha riconosciuto ed è intervenuta la polizia: il tunisino sarà rimpatriato. Nei giorni scorsi aveva creato problemi a due commesse in un negozio di Olbia, per poi far perdere le sue tracce. Qualcuno, però, lo ha riconosciuto mentre si introduceva con un amico in un palazzo abbandonato e ha chiamato la polizia.

Gli agenti del commissariato di Olbia sono subito intervenuti e hanno fermato i due stranieri, che erano entrati da un buco della recinzione. Uno di loro, tunisino, a dicembre aveva ricevuto dal questore di Sassari l’ordine di espulsione. Siccome, coi sui precedenti per droga e reati contro il patrimonio, era ancora a spasso per l’Isola è stato preso un nuovo provvedimento. Gli agenti lo hanno accompagnato al Cpr di Macomer, l’ultima tappa in Sardegna prima del rimpatrio.

