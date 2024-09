“A Rave Before the Iliade” di Achille Lauro è l’evento che infiammerà piazza Gallura sabato 28 settembre a San Teodoro. Nel vivo della stagione di X Factor, che lo vede protagonista come giudice porterà tutto il suo repertorio. Compresi i succesi sanremesi “Rolls Royce” e Me ne frego” ma anche il singolo uscito da pochi giorni “Amore disperato“.

Ecco tutte le informazioni utili fornite dal Comune per chi vuole partecipare all’evento gratuito.

a partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 18:00 del giorno 28/09/2024, divieto di transito, sosta e fermata con rimozione forzata di tutti i veicoli in Via Sardegna intersezione con Via Sebastiano Satta, Via Degli Asfodeli intersezione con Via Toscana, Via Lucca uscita verso Via dei Gerani, Vicolo Lu Licciu uscita verso Via Degli Asfodeli, sarà consentito il transito ai soli cittadini residenti nelle suddette vie (Ordinanza 63/2024);

con rimozione forzata di tutti i veicoli in Via Sardegna intersezione con Via Sebastiano Satta, Via Degli Asfodeli intersezione con Via Toscana, Via Lucca uscita verso Via dei Gerani, Vicolo Lu Licciu uscita verso Via Degli Asfodeli, sarà consentito il transito ai soli cittadini nelle suddette vie (Ordinanza 63/2024); dalle ore 18:00 del giorno 28/09/2024, d ivieto di transito, sosta e fermata con rimozione forzata di tutti i veicoli in Via Sardegna intersezione con Via dei Giudicati, Via Dei Gerani, Via Pisa, Via Prato, Via Del Tirreno intersezione con Via Grazia Deledda, Via Rockefeller, Via Sebastiano Satta, Via Francesco Ciusa, Via Gabriele D’Annunzio, Via Stirritoggiu innesto strada Provinciale 1 (Ordinanza 63/2024);

di tutti i veicoli in Via Sardegna intersezione con Via dei Giudicati, Via Dei Gerani, Via Pisa, Via Prato, Via Del Tirreno intersezione con Via Grazia Deledda, Via Rockefeller, Via Sebastiano Satta, Via Francesco Ciusa, Via Gabriele D’Annunzio, Via Stirritoggiu innesto strada Provinciale 1 (Ordinanza 63/2024); divieto di consumo itinerante su aree pubbliche di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine (Ordinanza 27/2021);

(Ordinanza 27/2021); divieto di accedere all’area concerti di Piazza Gallura, con bevande in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate (Ordinanza 62/2024).

