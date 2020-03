La richiesta dei consiglieri del Pd.

Chiedono la convocazione della Conferenza capigruppo e l’istituzione della Commissione permanente COVID-19 per la gestione della crisi economica, i consiglieri comunali del PD di Olbia. “Richiediamo un’immediata riunione dei capigruppo per poter conoscere nel dettaglio le informazioni e le azioni intraprese dal Comune di Olbia al fine di tutelare la salute pubblica, visti i fatti accorsi negli ospedali del Nord Sardegna – affermano -. In modo particolare per affrontare la situazione attuale delle frange sociali più deboli in situazione di fragilità e disagio, pensiamo a tutte le famiglie dei disabili o con familiari con problemi cognitivi oggi privi del supporto scolastico e quotidiano degli educatori”.

“È anche per noi il momento della responsabilità, della collaborazione, del confronto costruttivo per dare forza alle richieste del nostro tessuto sociale ed economico fatto di piccole e medie imprese, di giovani imprenditori e di aziende storiche che oggi non riescono a guardare al futuro con serenità”, proseguono. Un pensiero va alla stagione turistica che appare inevitabilmente compromessa.

“È opportuno come già fatto in passato durante gli eventi calamitosi che hanno colpito la città di Olbia, far lavorare sin da ora la commissione attività produttive al fine di rappresentare al Governo e alla Regione le necessità del nostro territorio in particolare dei nostri imprenditori, coordinandoci con le sigle sindacali e rappresentati delle piccole e medie imprese”, concludono i consiglieri.

(Visited 129 times, 130 visits today)