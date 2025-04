Incontro al Community Hub.

L’Olbia Community Hub, in collaborazione con Sardegna Turistica, è lieto di presentare il ciclo di seminari “Alla Scoperta della Sardegna”, dedicati alla scoperta e alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale. Questo ciclo di incontri, che si terranno tra marzo e maggio 2025, offrirà un’opportunità unica per approfondire alcuni dei monumenti e siti archeologici più significativi della Sardegna, attraverso interventi di esperti e studiosi del settore. Venerdì 4 aprile 2025, dalle ore 18:00 alle 20:00, all’Olbia Community Hub in via Perugia 3, esploreremo due importanti siti archeologici del nord Sardegna: il nuraghe Palmavera e la necropoli di Anghelu Ruju, con un focus sui ritrovamenti e le teorie sulle loro origini e funzioni. Si tratta di un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza del nostro patrimonio archeologico, con la guida di esperti e professionisti del settore.

Interverranno:

■ Gabriella Gasperetti, funzionaria archeologa Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

■ Alessandra Carrieri, funzionaria restauratrice Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

■ Luca Doro, archeologo

■ Giovanna Tanda, Coop S.I.L.T

A moderare l’incontro sarà Gian Mario Figoni Frau di Sardegna Turistica. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati, fino a esaurimento posti. Per informazioni potete contattare l’Olbia Community Hub al tel. 3459990314 o al seguente indirizzo e-mail info@olbiacommunityhub.it

