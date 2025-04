I rincari sulla tratta Santa Teresa Gallura – Corsica.

Dal 1° aprile viaggiare tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio è diventato un problema. Con la scadenza della continuità territoriale marittima, i collegamenti tra Sardegna e Corsica sono ora soggetti a tariffe di mercato, con un aumento dei costi e una riduzione della qualità del servizio. A complicare la situazione, l’assenza delle due navi Moby annunciate per aprile ma ancora ferme in cantiere. Attualmente, l’unico mezzo disponibile è la piccola Ichnusa, che non riesce a soddisfare la domanda, causando disagi soprattutto agli autotrasportatori.

La Giraglia è in manutenzione per la sostituzione del motore, mentre la Liburna, ora ribattezzata Bunifazziu, è in attesa delle nuove scialuppe necessarie per la navigazione in acque internazionali. Nel frattempo, le difficoltà aumentano: in caso di mare mosso, la Ichnusa non può garantire il servizio, lasciando i viaggiatori senza certezze.

Il malcontento cresce tra lavoratori e autotrasportatori, già costretti a fare i conti con ritardi e imbarchi incerti. La Regione continua a finanziare una concessione che non garantisce un servizio adeguato, alimentando polemiche e persino un esposto alla Procura per interruzione di pubblico servizio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui