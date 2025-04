Incidente a San Teodoro.

Brutto incidente a San Teodoro. Questo pomeriggio, alle 18:50, sulla strada statale 125, nell’agro del paese, un’auto è uscita di strada e ha abbattuto un albero. Il conducente, ferito, è stato portato dal personale del 118 al pronto soccorso di Olbia.

Sul posto è arrivata la 9A del distaccamento dei vigili del fuoco di Siniscola, che ha estratto il conducente dall’auto e lo ha affidato al personale del 118. Sul posto anche i carabinieri di Siniscola per i rilievi di rito. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.

