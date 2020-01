Pubblicata la manifestazione di interesse

Il Comune di Olbia ha avviato una manifestazione di interesse per ricercare 4 addetti antincendio di terzo livello presso il Museo Archeologico.

“Il presente avviso ha lo scopo di individuare gli operatori economici interessati a fornire il servizio di sorveglianza attiva antincendio presso il Museo Archeologico di Olbia sito sull’Isola di Peddone da rendersi per il periodo presunto di mesi 5 e comunque a decorrere dal perfezionamento degli accordi contrattuali conseguenti alla indizione e svolgimento della gara che seguirà al presente avviso fino alla conclusione delle attività inerenti il procedimento ad evidenza pubblica per l’assegnazione del nuovo contratto di guardiania da espletarsi da parte del Settore Provveditorato del Comune di Olbia” si legge nella manifestazione d’interesse pubblicata.

“I servizi oggetto del presente capitolato sono finalizzati ad assicurare la presenza degli addetti antincendio presso la struttura di cui trattasi con le modalità di presenza prescritte dal comando dei Vigili del fuoco di Sassari in sede di rilascio del Certificato Prevenzione incendi ovvero sono necessari 4 addetti antincendio con attestato di idoneità tecnica rischio elevato. Il numero degli addetti è stato stabilito in n. 4 dal Comando dei Vigili del fuoco di Sassari in relazione all’estensione del complesso Museale e della valutazione dei rischi” continua l’avviso.

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 10 del 31 gennaio 2020, completa della dichiarazione allegata al protocollo del comune di Olbia. Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che perverranno tramite pec all’indirizzo: comune.olbia@actiscertymail.it

