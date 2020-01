Il concerto per Capodanno 2020 di Olbia.

Potenza allo stato puro, come quando alza la nota della canzone per dare la carica. Energia che contamina, che dal palco travolge il pubblico. Una folla quasi oceanica si è accalcata davanti all’area del Molo Brin a Olbia, che è stata allestita per la serata. Elisa ha cantato per quasi 90 minuti ininterrottamente. Uno show che ha rappresentato il giusto punto esclamativo per la carriera della cantante del Friuli Venezia Giulia, diventata negli anni tra le più amate d’Italia.

Il pubblico la chiama, la cerca. Intona le canzoni. Non sbaglia una parola. Elisa ricambia l’affetto e si concede ad un fuori programma: il countdown della mezzanotte insieme ai fan. “È stato un concerto fantastico”, esordisce. Tra lei e Olbia c’è un legame speciale. Il suggellamento di una carriera iniziata 17 anni con un concerto in piazza Crispi proprio in una notte di Capodanno.

(Visited 47 times, 57 visits today)