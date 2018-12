Il concerto di Natale delle voci bianche a Olbia.

Grande emozione lunedì sera a Olbia nella chiesa primaziale di San Paolo al concerto di Natale del coro delle voci bianche di San Vincenzo. Circa sessanta bambini e alcuni ragazzi, ex alunni dell’Istituto di via de Filippi, hanno regalato oltre un’ora di musica e preghiera, dando voce alle più famose melodie del Natale. Diretti dalla maestra Maria Grazia Garau, i piccoli cantori hanno proposto un repertorio in diverse lingue, legato alla solennità che celebra l’incarnazione e la venuta del Cristo, creando un clima di gioia e profondità che ha commosso il folto pubblico presente.

Il concerto, al quale ha preso parte anche l’assessore della Cultura del Comune di Olbia, Sabrina Serra, è stato un evento per tutta la città in cui i bambini e la musica sono stati protagonisti e con loro, le famiglie e i docenti dell’Istituto. Emozionato e felice della serata anche il parroco don Gianni Satta che ha assistito con gioia a tutto il concerto.

“La serata è stata spumeggiante, strepitosa – ha detto la direttrice del coro, la maestra Maria Grazia Garau. I bambini hanno lavorato tanto per preparare il concerto, ma loro sono creativi, originali e se riesci a dare loro una buona motivazione ti seguono incondizionatamente. I bambini sono dei giudici imparziali che osservano il comportamento di noi adulti pronti ad imitarci se facciamo bene”.

