Lavoratori ex Air Italy, il tavolo della Regione cerca il salvataggio

Incontro della Regione sulla situazione dei lavoratori ex Air Italy.

Si è tenuto in serata il tavolo di confronto convocato dall’assessora del Lavoro Desirè Manca con i sindacati riguardante la vertenza degli ex lavoratori di Air Italy. Durante questa riunione cruciale, l’assessora della Giunta Todde ha informato i rappresentanti sindacali dell’inizio di un percorso con l’azienda campana Atitech per il reinserimento dei lavoratori.

L’assessora al Lavoro ha dichiarato che a seguito dell’accordo siglato il 27 giugno tra la società di gestione dello scalo gallurese Geasar e Atitech per l’affidamento dei due hangar dove verrà creato un grande polo di manutenzione degli aeromobili, ha comunicato alle parti sindacali il percorso che l’assessorato, in collaborazione con l’assessorato ai Trasporti, intende intraprendere per raggiungere un accordo con Atitech finalizzato alla ricollocazione degli ex lavoratori di Air Italy.

La Manca ha fatto sapere che la Regione ha già investito notevoli risorse nella loro formazione. La Regione Sardegna, nell’ottica di tutelare le professionalità e di rispettare gli impegni presi, ha avviato le interlocuzioni necessarie per un accordo con l’azienda, che ha espresso l’intenzione di investire nella nostra regione.

Alla riunione hanno partecipato anche i delegati dell’assessorato ai Trasporti e i presidenti delle Commissioni Lavoro e Trasporti, Camilla Soru e Roberto Li Gioi. ”Stiamo lavorando su due fronti,” ha spiegato l’assessora del Lavoro. Uno a lungo termine e uno che consenta di ottenere risultati a breve termine, garantendo immediatamente un reddito a quei lavoratori che stanno per esaurire la Naspi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui