Riprende l’attività in presenza nelle scuole di Olbia.

Terminata la sanificazione, da domani si riprende la didattica in presenza nelle scuole di Olbia dove alcune persone sono risultate positive al Covid.

“Già da domani potranno ripartire le attività didattiche ed educative in presenza nei plessi scolastici nei quali, ieri, sono state riscontrate alcune persone positive al Covid: la primaria di via Vignola, la scuola media di via Veronese, la scuola dell’infanzia Sacra Famiglia e la scuola primaria di via Vicenza. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Si sono concluse, infatti, le attività di sanificazione che permettono di rientrare in sicurezza“.

“Il personale docente e non docente e gli alunni che dovranno restare in quarantena, sono già stati allertati dall’Ats” conclude il sindaco.

(Visited 186 times, 186 visits today)