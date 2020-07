L’imprenditore Beppe Uccula ricoverato a Tallinn.

Migliorano le condizioni di salute di Beppe Uccula, l’imprenditore di Olbia di 46 anni, rimasto vittima di un grave incidente in moto nella strada per Tallinn, in Estonia, insieme all’amico Nello Cosenza.

Uccula si trova ancora ricoverato all’ospedale di Tallinn, nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono in miglioramento e si spera possa fare presto ritorno a casa a Olbia.

In vacanza in moto con l’amico, percorrendo la strada che li avrebbe portati a Tallinn, si erano trovati entrambi di fronte un alce. Nel tentativo di schivare l’animale, Uccula era finito a terra con la moto e poi contro un camion, riportando un brutto trauma cranico. Sta meglio, invece, l’amico Cosenza (immortalato nella foto con gli amici), che aveva riportato i traumi più lievi.

