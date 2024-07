Donne e politica, un confronto nella sede Confcommercio di Olbia

Le donne al centro alla Confcommercio di Olbia

Le donne sono le protagoniste dell’evento in programma presso la sede della Confcommercio di Olbia, giovedì 11 luglio. L’incontro è il terzo di una serie di eventi territoriali organizzati nell’ambito del progetto comunitario EPF – Europe Plural Feminine. Il progetto esplora e promuove tra le diverse generazioni il processo di integrazione europea. In particolare, i suoi princìpi fondamentali si focalizzano sulla parità di genere e la non discriminazione.

Al centro di questo terzo incontro, dunque, alcune delle tematiche centrali in questo progetto: il ruolo delle donne nella politica, partecipazione e rappresentanza, condizioni, limitazioni e ambizioni. Tra le ospiti presenti, interverranno Sabrina Serra, vicesindaco del Comune di Olbia; Ivana Russu, capo gruppo PD del Comune di Olbia; Rita Deretta, sindaco del Comune di San Teodoro; Antonella Debertolo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Teodoro e Cristina Usai, consigliere regionale. A dialogare con loro, Caterina De Roberto, vicecoordinatrice regionale Giulia Giornaliste Sardegna e caposervizio L’Unione Sarda.

Gli altri due incontri relativi al progetto si sono tenuti a Sassari e Alghero. Il primo, svoltosi il 17 maggio, è stato un importante approfondimento sui dati relativi all’imprenditoria femminile, con un interessante focus sugli strumenti utili per imprese al femminile già avviate e per le aspiranti imprenditrici. Il secondo, tenutosi il 17 giugno, ha riguardato la parità di genere, le politiche di benessere familiare e la genitorialità condivisa. Confcommercio Nord Sardegna, in qualità di capofila e partner attuatore, ha dato il suo contributo alla realizzazione degli incontri a livello locale ed internazionale, facendosi promotore delle tematiche per l’uguaglianza di genere nelle sue più diverse sfaccettature.

