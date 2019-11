Il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni.

“Purtroppo lo scenario annunciato diverse volte in questi mesi si sta per verificare. Già oltre un mese fa, infatti, con un’interpellanza e una mozione si chiedeva di riferire urgentemente in Consiglio regionale, sia sui problemi connessi alla continuità territoriale aerea e marittima che sulle misure da adottare conseguentemente alla chiusura dell’aeroporto di Olbia prevista per febbraio 2020. Nulla di fatto, il presidente Solinas e il suo assessore dei Trasporti dormono ed evitano il dibattito consiliare, mentre i sardi restano a terra”.

Sono queste le parole del consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni in merito alla scelta di Air Italy di sospendere i voli in continuità territoriale durante i lavori in programma all’aeroporto Costa Smeralda.

“Segnali inquietanti ed espliciti, questi, circa la volontà di un imminente,

sciagurato, abbandono dell’Isola da parte della compagnia. In questa fase delicatissima per il futuro del trasporto aereo in Sardegna, non si comprende se e quali rapporti stia intrattenendo l’amministrazione regionale verso la compagnia Air Italy, né quali siano le iniziative intraprese rispetto al nuovo bando di continuità territoriale

aerea. Non si hanno inoltre notizie di iniziative assunte dalla giunta regionale per arginare i disagi dovuti alla chiusura temporanea dell’aeroporto di Olbia e non si capisce se i voli da e per l’aeroporto di Alghero verranno potenziati o meno. La confusione è totale”, prosegue Meloni che chiede “un doveroso dibattito in consiglio regionale”.

