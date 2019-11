L’incontro si terrà nella sede regionale dell’Eurispes.

Dal 15 al 18 settembre 2020, Tempio sarà protagonista di un importante evento a livello internazionale, infatti si svolgerà, presso la sede sarda dell’Eurispes, sita nell’ex Palazzina Comando, il 15esimo Incontro annuale della Rete Europea sul Monitoraggio dei Mercati del Lavoro Regionali.

La Rete Europea per il monitoraggio del Mercato del Lavoro Regionale (ENRMM) si concentra su approcci innovativi per il monitoraggio dei mercati del lavoro nelle regioni e nelle località dell’Europa, attraverso varie attività, con la pubblicazione di antologie e l’organizzazione di incontri. Cerca, quindi, di promuovere i concetti e gli strumenti nel monitoraggio del mercato del lavoro regionale e locale e di diffondere i metodi comuni per la ricerca e l’analisi in questo campo.

Nel 2019, l’incontro annuale della ENLMM si è tenuto a Mosca, in Russia, sul tema: “La valutazione dell’occupazione informale e dei bisogni di competenze”. L’evento, svoltosi il 3 e 4 ottobre, presso l’Accademia delle Scienze di Russia, è stato organizzato dalla Rete Europea (della quale Eurispes è uno dei soci fondatori) in collaborazione con l’Istituto degli Studi Socio-Economici della Popolazione dell’Accademia delle Scienze di Russia

In occasione dell’incontro, il segretario generale dell’Eurispes Marco Ricceri, ha presieduto il Comitato Scientifico della Rete Europea, nel quale si sono analizzati i temi principali di ricerca, in materia di mercato del lavoro, da sviluppare nel corso della conferenza del prossimo anno ed all’Assemblea generale finale ha presentato, su indicazione del presidente Gian Maria Fara, la proposta, successivamente approvata, di organizzare nel 2020 l’Incontro annuale della Rete Europea a Tempio, nella sede regionale dell’Eurispes.

(Visited 68 times, 68 visits today)