La richiesta del consigliere regionale Meloni.

L’ultimo grido d’allarme dei sindacati non può restare inascoltato. “Già da tempo i sindacati di settore paventano la possibilità dell’abbandono dell’Isola da parte della compagnia di navigazione aerea Air Italy – dice il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni -. Tale possibilità si sta concretizzando attraverso la continua riduzione degli aeromobili in servizio sulle rotte da e per la Sardegna e il costante ricorso al noleggio di aeromobili, comprensivi di equipaggio, presso compagnie straniere”.

I gravi danni economico-sociali che deriverebbero alla Sardegna ed in particolare al territorio della Gallura sono facilmente prevedibili e difficilmente calcolabili nel loro effettivo valore.

“Questa maggioranza non ha trovato il tempo, o meglio la voglia, per discutere e dare le necessarie risposte alle domande poste, così come non ha trovato il tempo di incontrare i sindacati e i vertici della compagnia aerea, per richiamare questi ultimi al rispetto degli impegni assunti e chiedere loro le reali intenzioni rispetto al futuro della compagnia e alla salvaguardia dei posti di lavoro nell’Isola – prosegue Meloni -. Siamo dunque arrivati all’epilogo del disastro annunciato nel silenzio della Regione, che avrebbe potuto e dovuto evitare questa situazione”.

Il consigliere auspica pertanto “una presa di coscienza, ancorché tardiva, da parte della Regione e un immediato riscontro alle richieste avanzate dai sindacati, favorendo l’apertura di un tavolo di confronto con i vertici aziendali, le parti sociali e i ministeri interessati”.

