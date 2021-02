Il numero dei positivi a Olbia.

Scende il numero dei positivi a Olbia. Con 95 contagi, il Comune registra il numero più basso. Tuttavia, la “variante inglese” è presente anche in città. Sono 12 e si tratta degli studenti delle scuole che sono state recentemente chiuse e sanificate.

A comunicare l’aggiornamento dei dati è il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che si ritiene ottimista circa la situazione. “Oggi non c’è stato nessun caso e gli studenti risultati positivi alla variante inglese erano asintomatici e sono stati isolati – ha dichiarato il primo cittadino -. Non abbiamo nulla da dire se non che stamani abbiamo chiesto alla Regione di accelerare i vaccini per la popolazione di Olbia. Molti miei pazienti 80enni vorrebbero vaccinarsi e se abbiamo 500 vaccini meglio cominciare dai più anziani”.

Per quanto riguarda la situazione in città, secondo il primo cittadino ha vinto la responsabilità degli abitanti, ma chiede, comunque, attenzione per la mutazione del covid. “Con questi dati non dobbiamo pensare a chiusure – ha proseguito Nizzi -, anzi bisognerebbe aprire. Però dobbiamo stare attenti perché la variante inglese è più aggressiva. Sarebbe davvero disdicevole far diffondere il virus”. Intanto, sono stati ultimati i locali all’aeroporto Costa Smeralda per fare i tamponi ai viaggiatori che non li hanno effettuati presso la loro residenza.

(Visited 302 times, 302 visits today)