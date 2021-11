I dati a Olbia.

Calano i contagi a Olbia, che da 270 scendono a 200. A dare la buona notizia il sindaco Settimo Nizzi che, come ogni settimana ha aggiornato sulla situazione in città.

Non ci sono ricoverati tra i pazienti positivi al coronavirus al Mater Olbia. “Ci sono alcuni pazienti olbiesi ricoverati in altre strutture, anche in rianimazione, in particolare all’ospedale di Sassari”, ha dichiarato Nizzi.