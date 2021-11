Il nuovo corso di studi a Palau.

Si amplia l’offerta formativa in Gallura, con un nuovo corso sul turismo. Prenderà il via all’istituto tecnico Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di Palau la nuova attività didattica rivolta ai ragazzi delle scuole superiori.

Il corso, che sarà mirato a formare professionisti del settore turistico, uno dei motori economici più importanti della Gallura, partirà il prossimo anno scolastico. “La scuola aveva fatto richiesta per l’attivazione del corso – ha dichiarato il sindaco di Palau Franco Manna – e noi abbiamo sostenuto l’iniziativa”. L’Istituto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che comprende 3 sedi divise tra Arzachena, Santa Teresa e Palau e in quest’ultimo è ubicato l’indirizzo Tecnico e Commerciale e per Geometri.

La scorsa settimana, anche l’amministrazione comunale di Arzachena aveva firmato una delibera dedicata proprio all’offerta formativa della sede di Palau. “Abbiamo supportato l’istituzione del nuovo corso che prenderà servizio a Palau – ha detto il sindaco Roberto Ragnedda -, con questa delibera per solidarietà”.