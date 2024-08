Calcio, il nuovo Olbia riparte da La Rosa, Arboleda, Amelia e Totti

Olbia Calcio, in arrivo anche Cristian Totti.

Dopo l’allarme della bocciatura dell’iscrizione al campionato per via del report negativo della Covisod e la vittoria del ricorso, l’Olbia Calcio sta preparando dei colpi di mercato sensazionali.

Confermati gli ex Arzachena Arboleda e La Rosa, capitano dei bianchi, in arrivo l’ex difensore di Foggia, Como e Parma Cristian Anelli.

Ma i nomi che scaldano i tifosi olbiesi in queste ore sono quelli del possibile nuovo allenatore Marco Amelia, campione del mondo 2006, e soprattutto quello di Cristian Totti, figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Tecnico e attaccante hanno già incrociato le proprie strade nelle giovanili del Frosinone. Totti dopo la squadra ciociara ha tentato l’esperienza con il Rayo Vallecano, militando nella terza squadra, poi con l’Avezzano. Ma i guai della società, con il dissesto finanziario e l’arresto del presidente, lo hanno costretto inevitabilmente a guardarsi intorno. Il 18enne era dato negli ultimi giorni come praticamente accasato col Matera, ma la trattativa col tecnico Amelia potrebbe essere decisiva per l’approdo in Gallura, sponda Olbia, anche del giovane Totti. Qui potrebbe trovare un ambiente adatto a mostrare le proprie potenzialità e dimostrare di essere un buon calciatore, e non soltanto il figlio di Francesco Totti. Un percorso professionale che ha colmato la carriera di Daniele Conti, figlio di Bruno Conti, anche lui un campione del mondo romanista. Daniele Conti è divenuto capitano del Cagliari Calcio, dove ha praticamente iniziato e terminato una lunga carriera.

