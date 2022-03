I contagi a Olbia.

Aumentano i casi di coronavirus a Olbia, con mille contagi. A comunicarlo è il sindaco Settimo Nizzi che ha aggiornato sulla situazione pandemica in città.

Preoccupato il primo cittadino per questo nuovo aumento inaspettato della curva dei contagi. “Vuol dire che ci stiamo un pochino lasciando andare – dichiara Nizzi – e siamo meno attenti ad attenerci alle prescrizioni che dobbiamo mantenere. Abbiamo dalla nostra parte il fatto che il numero elevato delle persone vaccinate hanno sviluppato un’infezione simile all’influenza”.

Si sposta l’hub vaccinale di Olbia, che viene trasferito in aeroporto nella sede dedicata allo screening per i passeggeri. “Questo è dettato soprattutto perché secondo il management Ats – aggiunge – bisognava avere spazi più piccoli per ridurre i costi del sistema di vaccinazione, non per i costi della struttura, poiché è stata data a titolo gratuito, ma sopratutto perché oggi vengono vaccinate massimo 200 persone al giorno e si stanno predisponendo tutti gli atti necessari affinché la vaccinazione venga trasferita nelle varie comunità che fanno parte della nostra Asl”.