Lavori nei marciapiedi a Olbia.

Arrivano altri nuovi marciapiedi a Olbia. Nel bilancio comunale ci sono, infatti, 2 milioni di euro destinati proprio ad alcune infrastrutture degradate, come strade e marciapiedi.

Alcuni di questi fondi sono stati investiti per rifare i marciapiedi di via Mameli, i cui lavori sono appena cominciati. Ad essere programmati saranno anche gli interventi su quelli di via Roma e via Vittorio Veneto. “Non saranno rifatti totalmente – dichiara il sindaco di Olbia Settimo Nizzi -, ma saranno aggiustati come abbiamo fatto con quelli di via Imperia”.

