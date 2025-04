Correre per l’autismo, successo per l’iniziativa a Olbia

L’Associazione SensibilMente odv, in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo, ha organizzato un’iniziativa con i patrocinio del Comune di Olbia. Si tratta dell’ottava edizione della competizione non agonistica “Correre per l’autismo”.

La gara è stata organizzata presso il parco urbano Fausto Noce in collaborazione con l’Academy Olbia Atletica. Hanno partecipato alunni di ogni ordine e grado.

”Si è trattato di un momento davvero speciale, dove la pratica dello sport si è unita al grande valore dell’inclusione – afferma l’assessore allo sport Elena Casu – .Aver svolto questa importante iniziativa all’aria aperta e vedere l’entusiasmo dei partecipanti è stata una conferma di quanto sia importante sensibilizzare i nostri concittadini, ed in particolare le nuove generazioni, rispetto ad alcune patologie al fine di superare le barriere. Lo sport è sicuramente il veicolo più adatto per unire le persone nel rispetto delle particolarità di ogni persona”.

L’iniziativa ricade perfettamente tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale, sempre attenta ad incentivare lo svolgimento di manifestazioni sportive e culturali sul territorio cittadino, in considerazione dei positivi riscontri che tali eventi portano alla collettività in termini di socializzazione e condivisione dei valori positivi.

