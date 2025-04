Indipendentzia bikers, festa a Olbia per il 13esimo anniversario

Indipendentzia bikers group, l’evento a Olbia

Il 13esimo anniversario dell’Indipendenza bikers group di Olbia si è tenuto il 30 marzo al locale H.s2 by Piccione. Una festa per aprire la stagione motociclistica nel migliore dei modi .

“Alle 10 l’apertura delle iscrizioni per il giro motociclistico aperto a tutti i tipi di moto, con un semplice percorso fortunatamente baciato dal sole. Il corteo è stato seguito durante tutto il percorso con furgone assistenza a cura della Gallura Custom Cycles di San Teodoro. Dopo aver macinato alcuni chilometri tra curve e panorami mozza fiato ci attendeva una breve sosta con annesso aperitivo alla Stazione marittima di Golfo Aranci. Dal nostro amico Antonello che ringraziamo per l’ospitalità”.

“Verso le 14.30 si rientrava a Olbia all Hot Summer 2 dove ci aspettavano stuzzichini panini e birra a fiumi per rifocillarci , lo stand Tattoo e Piercing a cura di Bettie Love Tattoo Studio di Olbia disponibile per chi volesse “marchiarsi “, e a seguire la musica dal vivo della rock band Drawing Flies con a seguire il Dj set di Alice BK – si legge in una nota -. La serata è trascorsa nel migliore dei modi in maniera conviviale tra amici vecchi , nuovi e appassionati di moto tatuaggi e sano rock e roll! Gli Indipendentzia biker group danno appuntamento a fine novembre per la chiusura di stagione motociclistica con il November Run , corsa in moto aperta a tutti , che si svolgerà in qualsiasi condizione meteo”.

