Corsi di primo soccorso a Olbia, due giornate per salvare vite

I corsi di primo soccorso a Olbia.

Proseguono i corsi di formazione di primo soccorso a Olbia, con l’obiettivo di diffondere conoscenze fondamentali per intervenire prontamente in situazioni di emergenza. Organizzate due giornate di formazione, rivolte sia ai professionisti che ai cittadini, per acquisire competenze pratiche e teoriche che possono fare la differenza in momenti critici.

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Il 11 aprile si terrà una sessione dedicata al Btc (Basic Trauma Care), un corso che insegna come intervenire in caso di piccoli traumi quotidiani, come tagli, punture di insetto, fratture o malori improvvisi. Accessibile a partire dai 12 anni, il corso fornisce strumenti utili per gestire situazioni che, anche se non gravi, possono rovinare una giornata o una vacanza, e per evitare che un incidente di lieve entità si trasformi in qualcosa di più serio.

Il giorno seguente, il 12 aprile, sarà dedicato alla disostruzione delle vie aeree: una sessione mattutina dedicata alle tecniche di pronto intervento in caso di ostruzione delle vie respiratorie, con manovre rapide come la tosse spontanea, i colpi interscapolari e le compressioni addominali di Heimlich, per adulti, bambini e lattanti. In caso di perdita di coscienza, sarà sottolineata l’importanza di chiamare il 112/118 e di avviare la rianimazione cardiopolmonare (Rcp).

Nel pomeriggio, si svolgerà il corso di Blsd (Basic Life Support e Defibrillazione precoce), fondamentale per chi desidera acquisire le competenze di rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore semiautomatico (Dae). Destinato sia a sanitari che a laici, il certificato rilasciato avrà validità di circa due anni, rendendo questa formazione un investimento prezioso per la sicurezza di tutti.

Per iscrizioni e dettagli, contattaci via email all’indirizzo formatoreblsd@gmail.com o telefonicamente al numero 346/6756294–351/4651504. Approfitta di questa opportunità per imparare come salvare vite e fare la differenza in situazioni di emergenza.

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