A Olbia un corso di autodifesa per gli operatori sanitari

Il corso di autodifesa per gli operatori sanitari di Olbia.

Prende il via a Olbia il primo corso provinciale gratuito di autodifesa e arti marziali, dedicato a medici, operatori sanitari e Oss. L’iniziativa, promossa dall’associazione Arti Marziali di Olbia, nasce in risposta all’allarmante aumento degli episodi di violenza nei luoghi di cura, in particolare nei pronto soccorso, nei servizi 118 e nelle unità psichiatriche.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, nel 2023 sono stati segnalati oltre 16.000 episodi di aggressione nelle strutture sanitarie pubbliche italiane, coinvolgendo circa 18.000 professionisti, con le infermiere tra le vittime più frequenti. Il 68% degli operatori sanitari ha dichiarato di aver subito almeno un episodio di violenza nel corso della propria carriera.

Il corso, organizzato in collaborazione con la Polisportiva Arti Marziali e guidato dall’allenatore federale Marco Gigliotti, si terrà presso la palestra comunale di Poltu Cuadu (via Modena 132) nelle giornate di lunedì 9, mercoledì 11, lunedì 16 e mercoledì 18 giugno, dalle 21 alle 22. Quattro ore di formazione, tra teoria e pratica, offriranno tecniche di difesa personale, strategie di prevenzione dei rischi e simulazioni pratiche di aggressione. L’iniziativa è aperta a tutte le sigle sindacali che vorranno partecipare. Per informazioni: 3466756294 / 3514651504.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui