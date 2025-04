Palau protegge le spiagge, bando del Comune per i cavi tarozzati

Il Comune di Palau si muove per i cavi tarozzati nelle sue spiagge

Il Comune di Palau lancia un bando per trovare chi si possa occupare di sistemare i cavi tarozzati per proteggere le spiagge. Queste le cale dove saranno sistemati i cavi per proteggerle dai natanti: Le Saline, Isolotto-Punta Nera, Palau Vecchio, Porto Faro, La Sciumara, Baia di Nelson, Cala Inglese, Cala di Trana, Costa Serena, Angolo Azzurro e Porto Cuncato. L’importo massimo che il Comune è disposto a spendere è di 14mila e 600 euro, Iva compresa.

Sul sito istituzionale del Comune di Palau tutti i dettagli su cavi, gavitelli, copri morti e sistemi di ormeggio Manta Rey. Con regole diverse a seconda delle cale da proteggere.

