Allarme a Olbia per un incendio a Cala Saccaia

Una grande colonna di fumo si vede da chilometri: c’è un grosso incendio tra i cantieri nautici di Cala Saccaia a Olbia. Le fiamme stanno aggredendo il cantiere Nautica Acqua di via Madagascar. Attaccato c’è quello della Nautica Aquarius.

Per domare le fiamme nella zona industriale in riva al mare stanno intervenendo mezzi in forse. Sul posto anche un elicottero del 118 per soccorrere un ferito. Non è ancora chiara l’origine del rogo che, spinto dalla forti raffiche di vento sta creando preoccupazione nella zona industriale e apprensione tra tutti gli abitanti di Olbia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

