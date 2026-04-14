A Olbia un corso gratuito anti bullismo per genitori e figli

Il corso anti bullismo a Olbia.

Un pomeriggio dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, rivolto a famiglie e giovani. È l’iniziativa promossa dalla palestra Team Maestro Mario Rama, che sabato 18 aprile, dalle 15 alle 17, aprirà le porte della propria sede di via Francesco De Sanctis 20 per un corso completamente gratuito.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su un fenomeno sempre più diffuso e complesso, offrendo strumenti concreti per riconoscere e affrontare situazioni di disagio. Durante l’incontro verranno approfondite le dinamiche del bullismo, con un’attenzione particolare alle vittime e alle strategie di prevenzione, sia in ambito scolastico che digitale.

Elemento distintivo dell’iniziativa è l’approccio integrato, che unisce sport ed educazione civica come leve fondamentali per promuovere valori quali rispetto, inclusione e crescita personale. Attraverso il confronto e momenti pratici, genitori e figli potranno acquisire maggiore consapevolezza e competenze utili nella vita quotidiana. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 328/9792220.

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