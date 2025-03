Una cerimonia per le vittime del Covid nel cimitero di Olbia

Olbia ricorda le vittime morte a causa del Covid.

Le vittime del Covid saranno ricordate anche a Olbia. In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19, la Società per la Cremazione di Cagliari APS, in collaborazione con ASCO (Azienda Servizi Cimiteriali Olbia), organizza presso il tempio crematorio di Olbia (Cimitero di Su Lizzu), una cerimonia laica di commemorazione per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia.

Così commenta l’iniziativa l’assessora ai servizi alla persona del Comune di Olbia, Simonetta Lai: “Si tratta di un appuntamento davvero lodevole, durante il quale i nostri concittadini potranno ricordare, in un’occasione dedicata, i propri cari scomparsi durante la pandemia. Un momento di raccoglimento e gentilezza, assolutamente in linea con il principio connesso a _Olbia città gentile_ che andiamo sempre a rinnovare”.

L’appuntamento è fissato per martedì 18 marzo 2025 alle ore 16,30 L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, avrà luogo nella Sala del Commiato del Cimitero Su Lizzu e negli spazi esterni immediatamente adiacenti e sarà seguito dalla visita guidata del Crematorio effettuata dal personale incaricato.

All’inizio della cerimonia, per chi avrà piacere di ricordare i propri cari pubblicamente, potrà scriverne il nome su una pergamena che verrà letta durante la commemorazione. Al termine sarà possibile partecipare al delicato rito simbolico della “Cabina del Vento”, durante il quale i presenti potranno fare una telefonata speciale per comunicare parole non dette alla persona cara chiamata. La cerimonia sarà condotta da Lucia Ientile e Federica Bottega, socie fondatrici di SoCrem Cagliari APS e Celebranti Laiche, e sarà accompagnata dalle dolci armonizzazioni sonore di Barbara Magnoni, di Armonie Energetiche.

“Una cerimonia di commemorazione e ricordo che siamo contenti di poter ospitare nella nostra struttura – afferma Caterina Sotgia, Responsabile del sistema cimiteriale di Olbia – e che si inserisce nelle attività concrete del <<cimitero gentile>> con l’intento di dare corpo agli impegni assunti con l’adesione all’iniziativa “città gentile” organizzata grazie al lavoro della rete International Kindness Movement ed il Comune di Olbia”.

“Il servizio di cremazione è spesso accompagnato da pregiudizi e disinformazione – conclude il Presidente di Altair Funeral Michele Marinello – e la volontà di aprire le porte del crematorio alla cittadinanza mira proprio a dare risposte nel segno della trasparenza facendo vedere come si svolge l’attività e spiegando le caratteristiche del servizio”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui