Cuccioli abbandonati come spazzatura in una piazzola a Olbia

Ancora cuccioli abbandonati in una piazzola di sosta a Olbia.

Ancora cuccioli abbandonati come rifiuti a Olbia. Il 4 ottobre scorso sono stati trovati due cagnolini chiusi in una scatola in una piazzola di sosta, accanto alla pattumiera. Gli animali sono stati salvati e portati al rifugio di Olbia, gestito dalla Lida.

”E la mamma? Chissà come starà soffrendo povera creatura – si chiedono i volontari -. Se ci leggi ti chiediamo di contattarci, la sterilizzeremo, fai almeno questo umile gesto. Le ha trovate un turista e portate al rifugio. Sono un maschietto ed una femminuccia, hanno circa 30 giorni. Li abbiamo chiamati Mimì e Cocò”.

Un caso simile si era verificato soltanto pochi giorni fa, quando quattro cagnolini sono stati rinvenuti dentro un sacco, sempre in una piazzola di sosta.

