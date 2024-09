Chiusi dentro un sacco in una piazzola di sosta, salvati a Olbia 4 cagnolini

Ancora cagnolini abbandonati a Olbia.

Ancora cagnolini abbandonati a Olbia. È l’ennesima denuncia dell’associazione Lida, che gestisce il rifiugio olbiese. Il fatto è accaduto ieri sera, alle 23, quando un camper è arrivato nella loro sede, con quattro cuccioli di cane, che sono stati trovati in una piazzola di sosta.

LEGGI ANCHE: Turista apre la porta a trova 3 cuccioli abbandonati davanti a casa a Olbia

I cagnolini sono stati rinvenuti chiusi dentro un sacco e hanno pochi giorni di vita. “Li hanno trovati a 1 ora e mezza di strada da noi, verso Nuoro. Siamo senza parole – si legge nella pagina Lida Sez. Olbia Odv-. Li hanno trovati perché si sono fermati in una piazzola di sosta. Mille pensieri ti offuscato la vista, come facciamo ad allattarli? Ora li allattiamo, domani vedremo il da farsi. L’uomo è l’essere più crudele in assoluto”.