Ancora rallentamenti nel cantiere di Olbia.

Ancora disagi per il cantiere del nuovo lungomare di Olbia. Stavolta i rallentamenti sono dovuti alle nuove piante messe a dimora e danneggiate, a causa di alcune manovre erronee nella piantumazione.

Si tratta dei carrubi tolti dalla vecchia piazza Crispi gli alberi tornati sul lungomare di Olbia, precisamente in via Poltu Ezzu. A svelarlo il sindaco di Olbia Settimo Nizzi , che ha aggiornato sullo stato dei lavori.

“C’è stato un piccolo intoppo – spiega – dovuto al fatto che stavano piantando le stupende piante, proprietà del Comune che avevamo già tolto due anni fa circa. Purtroppo non hanno usato la delicatezza dovuta. Alcune sono state danneggiate e abbiano bloccato tutto in attesa degli specialisti del settore. Staremo attenti nel far riprendere la piantumazione”.