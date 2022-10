La segnalazione a Olbia.

“Al centro di Olbia è pieno di sacchetti abbandonati e i marciapiedi sono sporchi”. A lamentarsi è un residente di una delle traverse del corso Umberto. Una situazione che va avanti da tempo, come ci segnala l’anonimo lettore, e che sarebbe cause dell’infestazione di blatte.

Il Comune ha firmato recentemente un’ordinanza proprio per la disinfestazione degli insetti nel palazzo dell’ex scolastico. “Come tanti sanno, il problema delle blatte e della pulizia, presenza di spazzatura abbandonata, escrementi di animali ed umani, muri imbrattati etc etc del centro storico non è cosa recente”, si lamenta.

Alcune fotografie del degrado prese tra via Catello Piro e via Amerigo Vespucci, secondo il residente, raccontano il degrado in cui il centro storico sarebbe precipitato negli ultimi anni. “Dove è finita la pulizia dei marciapiedi con detergenti ed idrogetti come qualche anno fa? – dice -. In tante grandi città, addirittura c’è un calendario al fine di consentire ai cittadini di spostare le auto in sosta dalla sera prima per effettuare il servizio. Senza parlare del servizio del netturbino di quartiere, ormai estinto.”

