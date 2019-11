Il match di domenica.

Forte dei due successi consecutivi ottenuti contro Montale e Talmassons, la Geovillage Hermaea Olbia prepara in un clima di grande fiducia la sfida di domenica pomeriggio in casa del Cuore di Mamma Cutrofiano, valida per l’ottavo turno del campionato di A2.

Da qualche settimana a questa parte la stagione delle olbiesi sembra aver preso una nuova piega. La qualità di gioco, ora, è supportata anche dalla consapevolezza nei propri mezzi: “Ho sempre pensato che questa squadra avesse un buon potenziale – spiega l’opposto biancoblù Emanuela Fiore – il cambio di allenatore ci ha responsabilizzate ulteriormente. Coach Giandomenico ha dato un ordine diverso dal punto di vista tecnico, e la squadra ne sta beneficiando. Il lavoro in allenamento è piuttosto duro, ma l’impegno da parte nostra non sta mancando e i risultati sono una naturale conseguenza. E’ come se fosse iniziato un nuovo campionato”.

A Talmassons l’Hermaea ha dimostrato grande carattere, raddrizzando una gara cominciata malissimo (25-9 il punteggio del primo set): “La fiducia non ci è mai mancata – spiega – ora però ci sentiamo più solide. Il primo set di domenica scorsa non è stato dei migliori, ma credo che il fattore trasferta abbia inciso. La reazione è stata imperiosa, e una volta riprese le redini della gara siamo andate come un treno”. Anche in Friuli Fiore è stata la miglior realizzatrice biancoblù con 23 punti: “Sento di essermi scrollata di dosso quella negatività che mi portavo dietro dalla scorsa stagione – ammette – ora sono più serena e in campo riesco a esprimere quella continuità che mi era mancata nelle prime partite. Avere responsabilità maggiori nella fase muro difesa mi dà energia. Amo mettermi a disposizione della squadra anche quando si tratta di difendere. Condivido con coach Giandomenico la mentalità forgiata dalla scuola del Volleyrò Casal de Pazzi, in cui uno dei primi insegnamenti è quello di mettersi a totale servizio delle compagne”.

Domenica a Cutrofiano l’Hermaea cercherà di abbandonare l’ultima posizione in classifica. Le padrone di casa, alla seconda partecipazione consecutiva al torneo di Serie A2, hanno ottenuto fin qui 7 punti, uno in più rispetto alle galluresi. Nel roster della compagine salentina figurano due vecchie conoscenze dell’Hermaea come il libero Alice Barbagallo e la schiacciatrice Claudia Provaroni. Uno spauracchio non da poco è l’opposto estone Anna Kajalina (ben 205 centimetri di altezza), già affrontata negli ultimi anni tra Ravenna e Pinerolo: “Vincere ci consentirebbe di dare un bello scossone alla classifica – prosegue Fiore – Cutrofiano è davanti a noi, ma non badiamo troppo a queste cose. Abbiamo preparato con attenzione la gara per provare a limitare i loro punti di forza, anche se in questo periodo siamo focalizzate soprattutto sul miglioramento dei nostri automatismi”.

Fischio d’inizio domenica 17 novembre alle 17 al PalaCesari di Cutrofiano (LE). Gli arbitri designati sono Danilo De Sensi e Christian Palumbo.

(Visited 28 times, 29 visits today)