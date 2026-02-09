Carnevale Tempio, Giagoni: “Allarme per il pronto soccorso”

Allarme durante il Carnevale di Tempio.

Il deputato della Lega, Dario Giagoni (Lega), ha denunciato le criticità del pronto soccorso di Tempio Pausania, che rischia il collasso durante le celebrazioni del Carnevale. Criticità che sono presenti da tempo, ma che durante i festeggiamenti possono peggiorare ulteriormente. ”L’allarme sulle possibili difficoltà del pronto soccorso di Tempio Pausania durante le aperture notturne nei giorni del Carnevale è grave e rappresenta l’ennesima dimostrazione delle criticità della sanità regionale sotto la gestione della Giunta”, ha dichiarato Giagoni.

”Il Carnevale di Tempio richiama migliaia di persone da tutta la Sardegna e comporta un inevitabile aumento degli accessi al pronto soccorso, soprattutto nelle ore notturne. È inaccettabile arrivare a ridosso di un evento di questa portata senza certezze su un servizio essenziale come l’emergenza–urgenza. – Giagoni attacca l’esecutivo regionale: – La Giunta non può continuare a improvvisare e a scaricare i problemi sui territori. Serviva programmazione, servivano rinforzi e risposte chiare. Invece ci troviamo di fronte all’ennesima gestione approssimativa che mette a rischio la sicurezza di cittadini e visitatori”

Il deputato leghista respinge anche l’ipotesi di gravare su Olbia. ”Non è pensabile compensare le criticità di Tempio sovraccaricando il pronto soccorso di Olbia, già in forte sofferenza. Così si indebolisce l’intero sistema sanitario del nord Sardegna. – Infine l’appello ai giovani: – Il Carnevale deve restare una festa. Bevete con moderazione e non mettete a rischio la vostra vita: quando si supera il limite non è più divertimento, ma pericolo. La Giunta regionale si assuma le proprie responsabilità e intervenga subito con soluzioni concrete” conclude Giagoni.

