Dolore a Olbia per la scomparsa del nonnino Battista Piccinnu

L’addio a Battista Piccinnu di Olbia.

Olbia piange la scomparsa di Battista Piccinnu, morto all’età di 91 anni, lasciando un grande dolore tra familiari e amici. A darne notizia sono i figli Antonello e Roberto, le sorelle Nanna e Annamaria, il fratello Italo, la cognata, il cognato, i nipoti e tutti i parenti, che ricordano con affetto la sua vita e la sua presenza costante nella famiglia.

I funerali si svolgeranno oggi, martedì 17 marzo, alle ore 16:30, nella chiesa di Sant’Antonio, situata in via Aspromonte, con partenza dalla Casa Funeraria La Pax Braccu di Olbia, in via Bazzoni Sircana 13d. Successivamente, il feretro proseguirà per il tempio crematorio della città.

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