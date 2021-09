I fondi per l’emergenza Covid a Olbia.

A Olbia al via le domande per accedere ai contributi per le famiglie per far fronte all’emergenza coronavirus. Le istanze potranno essere presentate da oggi, 29 settembre, e fino al 28 ottobre 2021 o comunque fino ad esaurimento delle risorse.

Potranno accedere al beneficio i cittadini residenti nel comune di Olbia al 1 settembre 2021. Verrà data priorità a coloro che, a causa e per gli effetti delle misure di emergenza sanitaria determinati dall’emergenza Covid, si sono trovati in una condizione di precarietà economica momentanea determinata dalla perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività, dalla chiusura o sospensione dell’esercizio commerciale o altra attività di proprietà e chi ha un reddito insufficiente determinato dai provvedimenti scaturiti per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto.

Le persone aventi i requisiti non dovranno avere percepito nessun tipo di reddito o avere percepito un reddito medio mensile insufficiente al di sotto degli 800 euro mensili, nei mesi di febbraio-marzo-aprile 2021 (periodo di attuazione delle misure di contenimento epidemiologico) per un totale nel trimestre pari a 2.400 euro.

I benefici consistono in generi alimentari o buoni spesa da erogarsi mensilmente in base agli importi sotto indicati determinati in base al numero dei componenti familiari o il pagamento diretto del canone di locazione o delle utenze domestiche fino ad un importo massimo di 1.500euro. Le due tipologie di interventi non sono tra loro cumulabili.

L’importo dei generi alimentari o dei buoni spesa sarà erogato, tenuto conto dei seguenti indicatori:

N. 1 componente familiare: importo erogabile mensilmente € 200,00;

N. 2 componenti familiari: importo erogabile mensilmente € 300,00;

N. 3 componenti familiari ed oltre: importo erogabile mensilmente € 350,00;

Da 4 componenti familiari ed oltre : importo erogabile mensilmente €400,00.

Come presentare le istanze.

Le istanze potranno essere presentate nelle seguenti sedi tenuto contro della tipologia di contributo di cui si intende usufruire.

Per erogazione di generi alimentari si deve far riferimento all’Associazione Alliance of Guardian Angels tel 349/4341654 via Sirio n.1 dalle ore 10,00-alle ore 13,00 dal lunedi al venerdì oppure alla Caritas Diocesana di Tempio Ampurias/La Cittadella 0789/604588 Via Zaffiro snc dalle 8,00 – alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

Per l’erogazione buoni spesa spendibili presso gli esercizi commerciali si deve far riferimento all’Anteas Gallura riceverà previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 333 5430514 chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Infine per il Contributo per pagamento utenze e canone di locazione l’istanza dovrà essere inoltrata presso l’ufficio protocollo del Comune di Olbia – via Garibaldi dal lunedì al venerdì ore 9,00- 12,00 ed i lunedì e mercoledì ore 15,30-17,30.